Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla ilk tercihine, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji bölümüne yerleşen Nâzım Özgün İpek, eğitim sürecini Twitter'da anlattı. Hacettepe Üniversitesi'ni kazanan otizmli Nâzım Özgün İpek, okul bulma ve eğitim sürecinde yaşadığı zorlukları anlatırken, ilkokul öğretmeni Gönül Sözöz'ün de çabasına dikkat çekerek "Bugün Hacettepe kazanmış otizmli/Aspergerli Nâzım işte benim. Çünkü canım Gönül öğretmenim 'Ben seni okuturum çocuğum' dedi, hepsi bu. Yeter ki engel olmayın" ifadelerini kullandı.

Nâzım Özgün İpek, şu ifadeleri kullandı:

Gönül Sözöz ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan İpek, yaşadıklarına “Size eski ama çok gerçek bir hikâyem var, özellikle ilkokul öğretmenleri okursa çok sevinirim. Fotoğraftaki ilkokul öğretmenim, Gönül Sözöz Hiç otizmli öğrencisi olmamış 25 senelik ilkokul öğretmeniydi. "Çok çocuk okuttum, otizm bilmem, ama anlatırsan okuturum, demiş anneme.” sözleriyle başladı.

8 okuldan geri çevrildikten sonra kaynaştırma ile ilkokula başladığını dile getiren İpek ilkokul öğretmeni Gönül Sözöz'ün diğer velilerin "karşısına dikildiğini" belirterek; "Tabii o zaman otizm nedir, ben kimim bilmiyorum. Ama Gönül öğretmenim biliyordu. Okumayı, el yazısını, kurallara göre yaşarsam hayatın daha kolay olduğunu öğretti. Hepsi benim çocuğum, burası benim sınıfım, siz anca kapının dışında beklersiniz" dedi."

Okulun ilk günü yaşadıklarını anlatan İpek sözlerini şöyle sürdürdü: "Gönül öğretmenim kocaman sarıldı ilk gün, önce ittim onu, annemle ev ablam dışında kimse dokunamazdı bana. "Sen bana alışacaksın çocuğum, bana otizm öğretirsen ben de sana okumanın zevkini öğreteceğim" dedi, HİÇ unutmadım. Gözünün içi gülüyorsa kötü bir şey olmaz diye düşündüm.

ANNEDEN PAYLAŞIM

Nâzım Özgün İpek’in annesi de sosyal medyadan oğluna "Bana artık "Hacettepeli Nâzım"ın annesi" diyeceksiniz dostlar, yoldaşlar Kazandı! En çok okumak istediği bölümlerden birini, ilk tercihi Hacettepe Antropoloji bölümünü kazandı!! Sen benim gururum, nefesim, cesaretimsin, yolun açık olsun." sözleriyle destek oldu.