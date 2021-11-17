Türkiye Sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı! Anne ve babasını katletti!

Sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı! Anne ve babasını katletti!

Türkiye

Sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı! Anne ve babasını katletti!

Küçükçekmece'de anne ve babasını silahla vuran Yusuf Çağrı Ekici daha sonra intihar etti. Ekici'nin intihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

17 Kasım 2021, Çarşamba 14:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü. Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti.


Ekici'nin intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ahmet Kaya hüznü…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
50+1
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Yollar iyileşti sürücüler aynı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Şirin Sever
Çünkü kadın öldürmek kolay, niye yapmasınlar?!
Şirin Sever
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aort damarını kesen doktora 15, eşini kaybeden kocaya 20 bin lira ceza!