Sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı! Anne ve babasını katletti!
Küçükçekmece'de anne ve babasını silahla vuran Yusuf Çağrı Ekici daha sonra intihar etti. Ekici'nin intihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
17 Kasım 2021, Çarşamba 14:55 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü. Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti.
Ekici'nin intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.
DHA