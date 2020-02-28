Sosyal medya paylaşımları için inceleme
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 'sosyal medyadan provokatif' paylaşımlarda bulunanlar için inceleme başlatılacağı duyuruldu.
28 Şubat 2020, Cuma 09:53 Son Güncelleme:
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EGM Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, 'sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunanlarla' ilgili inceleme başlattı.
Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 'sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan hesaplara' yönelik inceleme başlatıldı.
Şu ana kadar 91 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem ve tespit yapıldı. İnceleme ve tespit çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
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