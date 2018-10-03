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Sosyal medya sapığı üniversiteli kızların kabusu oldu!

Üniversite öğrencisi 5 genç kız sosyal medya hesaplarına gelen bir linke tıkladı, hayatları kabusa döndü...

03 Ekim 2018, Çarşamba 14:14 Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, Çarşamba 15:00
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İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencisi 5 genç kadın ve 11 arkadaşları hiç tanımadıkları biri tarafından sosyal medya hesaplarına, "Adına sahte hesap açılmış. Gir bir bak şikayet et" şeklinde bir mesaj geldi. Ardından attığı linke tıklamalarını istedi. Linke tıklayan genç kızlar sapığın tuzağına düştü ve tüm sosyal medya hesapları eline geçirdi. O kişi sosyal medyadan fotoğraflarını yaymak ve özel konuşmalarını paylaşmakla tehdit etti. 

KANAL D HABER DE YAYINLANDI

Buket Aydın'la Kanal D Haber'in dün akşamki yayınında sosyal medya sapığının mağdur ettiği 5 genç kız vatandaşları uyardı. Özel mesajları yayınlamakla tehdit edilen genç kızlar savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve bu kişinin bir an önce yakalanmasını istediklerini dile getirdi. 

Öte yandan genç kızlar Twitter'dan sosyal medya sapığının fotoğraflarını paylaşarak diğer kullanıcıların tuzağa düşmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Polis ise her yerde sosyal medya sapığını arıyor.

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