Türkiye Sosyal medya şifresini vermeyen eşini öldürüp gömmüş! Vahşet günler sonra ortaya çıktı

Sosyal medya şifresini vermeyen eşini öldürüp gömmüş! Vahşet günler sonra ortaya çıktı

Türkiye

Sosyal medya şifresini vermeyen eşini öldürüp gömmüş! Vahşet günler sonra ortaya çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 gün önce eşinin kuzenini öldürmekten tutuklanan Suriye uyruklu Nasır A.'nın, kayıp olarak aranan 4 aylık hamile eşi Rim A.'yı (23) da sosyal medya şifresini vermediği gerekçesiyle öldürüp, evlerinin arkasında bulunan bahçedeki sazlığa gömdüğü ortaya çıktı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 21:22 Son Güncelleme:
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Olay, Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Nasır A., eşinin kuzeni Muhammet A.'yı (22) 8 Ocak'ta odunla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Muhammet A., 16 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Nasır A., kısa sürede yakalanarak kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cinayetten sonra araştırma yapan polis, Nasır A.'nın 4 aylık hamile eşi Rim A.'nın yeğeniyle yaptığı görüşmeyi inceledi. Rim A.'nın en son 22 Aralık'ta yeğeni ile konuştuğu ve o günden beri kayıp olduğu anlaşıldı. Araştırmayı derinleştiren polis, Nasır A.'nın eşini de öldürdüğünü değerlendirerek katil zanlısının aile bireyi 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, Nasır A.'nın karısını öldürüp, evlerinin 150 metre arka kısmında bulunan sazlık alana gömdüğü yönünde ifade verdi. Bunun üzerine bölgede kazı yapan polis, hamile kadının cesedini buldu. Gömüldüğü yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCE EŞİNİ, SONRA ONUN KUZENİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Nasır A.'nın önce eşini, sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği gerekçesiyle çıkan tartışmada sert bir cisimle darbederek öldürdüğünü, sonra da görgü tanığı bırakmamak için eşinin kuzenini öldürdüğü iddia edildi.

Nasır A.'nın yanı sıra cinayetten sonra ona yardım ettiği iddia edilen ve olayı bilerek gizleyen 6 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)

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