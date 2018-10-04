Sosyal medya tacizcisi gözaltına alındı

Samsun'da inşaat işçisi A.A. (41), bir kadına sosyal medya üzerinden cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı

04 Ekim 2018, Perşembe 18:00
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İddiaya göre, A..A., evli ve 3 çocuk annesi kadına sosyal medya üzerinden mesaj göndererek cinsel tacizde bulundu.

Kadının şikayeti üzerine A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

CİNSEL İLİŞKİ TALEBİ

Taciz içerikli resim ve mesajlar gönderip, kadına cinsel ilişki talebinde bulunduğu öne sürülen A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

A.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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