Sosyal medya uzmanı Ömer Ali Dönmez: Değişen dünyaya uyum sağlamalıyız
İnternetin beraberinde getirdiği kavramlardan biri de sosyal medya. Aktif olarak ortalama 20 yıldır hayatımızda ve hızla büyüyor. 2000’li yılların başında Linkedin ve Facebook hayatımıza girdi, 2005 yılı sonrasında YouTube, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya mecraları çeşitlendi ve kullanıcı sayıları hızla büyüyor, bütün bu süreçte sosyal medyanın gücünü keşfedenler ise hayatlarına yeni bir soluk getirdiler çünkü her medya farklı amaca, farklı sektöre, farklı faydalara hizmet ediyordu, bunun yanında ortak amaçları da bulunuyor tabi.
23 Ekim 2020, Cuma 22:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bu nokta da farkını ortaya koyarak mevcut ya da üreteceğin fikirlerin ile doğru medyayı bol kazanca çevirebilirsin diyen Ömer Ali Dönmez'e göre "Sosyal medya aracılığıyla herkes para kazanabilir. Kullanıcı olarak mevcut hesaplarını profesyonelce yöneterek fikirlerini paraya çevirebilirler ya da sosyal medyayı yöneten tarafta dijital dünya ile iç içe ilerleyerek bir çok kullanıcıya profesyonel katkıda bulunabilirler." diyen Dönmez tavsiyelerde bulundu:
Ancak bunun tatmin edici bir miktarda ve düzenli hâle gelebilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi de gerekli. Özellikle de sosyal medya yönetiminde uzman bir kadro ile çalışmak. Şu an piyasada sahte uzmanların olduğundan yakınan Okko Ajans’ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Dönmez "İnternetten para kazanmak için içinde bulunulan sektöre en uygun platformun seçilmesi gerektiğini" belirtti.
Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:
Kurumsal iş sahibi olanlar ya da bireysel kullanıcı hesaplarını yönetmek isteyen kullanıcılar amaçlarını belirlesinler, benchmark yaparak inceledikleri hesaplardan fikir alabilirler fakat en önemlisi “öz”lerini bulsunlar yani oluşturdukları herhangi bir sosyal medya hesapları onlardan bir iz taşısın. Bunlar dizayn, bir sembol, renk, paylaşımların şekli ya da zamansal olarak yapacakları paylaşımlarda olabilir, her birinde kendilerine özgü olarak ilerlemeleri ile hedefledikleri kazanca adım adım yaklaşacaklardır.