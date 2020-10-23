Sosyal medya uzmanı Ömer Ali Dönmez: Değişen dünyaya uyum sağlamalıyız

Bu nokta da farkını ortaya koyarak mevcut ya da üreteceğin fikirlerin ile doğru medyayı bol kazanca çevirebilirsin diyen Ömer Ali Dönmez'e göre "Sosyal medya aracılığıyla herkes para kazanabilir. Kullanıcı olarak mevcut hesaplarını profesyonelce yöneterek fikirlerini paraya çevirebilirler ya da sosyal medyayı yöneten tarafta dijital dünya ile iç içe ilerleyerek bir çok kullanıcıya profesyonel katkıda bulunabilirler." diyen Dönmez tavsiyelerde bulundu:

Ancak bunun tatmin edici bir miktarda ve düzenli hâle gelebilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi de gerekli. Özellikle de sosyal medya yönetiminde uzman bir kadro ile çalışmak. Şu an piyasada sahte uzmanların olduğundan yakınan Okko Ajans’ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Dönmez "İnternetten para kazanmak için içinde bulunulan sektöre en uygun platformun seçilmesi gerektiğini" belirtti.

Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

Kurumsal iş sahibi olanlar ya da bireysel kullanıcı hesaplarını yönetmek isteyen kullanıcılar amaçlarını belirlesinler, benchmark yaparak inceledikleri hesaplardan fikir alabilirler fakat en önemlisi “öz”lerini bulsunlar yani oluşturdukları herhangi bir sosyal medya hesapları onlardan bir iz taşısın. Bunlar dizayn, bir sembol, renk, paylaşımların şekli ya da zamansal olarak yapacakları paylaşımlarda olabilir, her birinde kendilerine özgü olarak ilerlemeleri ile hedefledikleri kazanca adım adım yaklaşacaklardır.