Sosyal medya uzmanı Samir Aghayev: Pandemi sürecinde rekor kırıldı

Corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan karantina döneminde sosyal medya kullanımının artması ve bununla birlikte gelişen ve değişen gündeme değinen Aghayev; "Vatandaşlar pandemi döneminde süreç hakkında sıcak bilgi ve süreci eleştirmek için en çok sosyal medyayı kullanıyor. Pandemi döneminden önce insanların günlük sosyal medyada geçirdiği zaman 3-4 saatleri arasındayken korona döneminde geçirdikleri zaman 8-9 saatleri buldu." ifadelerini kullandı.

Aghayev, pandemi sürecinde insanların mağazalar ve AVM'lerde zaman geçiremediği için internet üzerinden alışverişe ilgi gösterdiğini belirtti.

İstatistiksel verilere de değinen Samir Aghayev; "Pandemi döneminde, mart ayında sosyal medyada Instagram ve Facebook üzerinden paylaşılan 3 milyar paylaşım 125 milyar etkileşim aldı.

Nisan ayında ise bu paylaşımlar 4.5 milyarı aşarken etkileşim sayısı 185 milyar civarını gördü.

Her ay bir artış yaşanırken mayıs ayında Amerika'da George Flody adlı vatandaşın hayatını kaybetmesi sonucu rekor paylaşım ve etkileşimleri beraberinde getirdi. Mayıs ayının paylaşım sayısı 7.5 milyarı geçerken etkileşim 350 milyar rakamına ulaştı."