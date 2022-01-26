Sosyal medya uzmanlığı gelecek vaat ediyor

HERKES BU İŞİ KONUŞUYOR

Sosyal medya uzmanı; sosyal medya ile ilgili hesaplara içerik hazırlayan, çoklu medyaya göre bilgi üreten, bu içerikleri yayınladıktan sonra güncelleyen, bir sonraki veri sürecini planlayan, gerektiğinde bütçe hazırlayabilen ve içeriğin reklamıyla birlikte diğer tanıtım süreçlerini yöneten kişidir.

Yeni bir alan olduğu için herkesin ağzında dolaşan bir iş durumunda. Ama herkesin kafası karışık, çünkü yapılacak ne tek bir iş var ne de bunları görev tanımı ile netleştiren bir sistem. Görev tanımı kişi, durum ve kurumlara göre şekilleniyor.

DİJİTAL SÜPER KAHRAMAN

Sosyal medya uzmanı gerektiğinde, sosyal medya içeriği hazırlayanlara sanatsal destek sağlayan bir menajerdir. Ünlü olmak isteyenler eskiden plaklarını Unkapanı Plakçılar Çarşısı’na götürürdü. Dijitalleşen dünyada her yer Unkapanı, her yer yetenek avcısı menajerlerle dolu.

Bu açıdan bakıldığında sosyal medya uzmanı deyip geçmemek lazım. Onları dijital süper kahraman olarak düşünebiliriz. Sosyal medya uzmanlığı; yetenek avcılığı, yetenek yönetimi gibi işi ve ürünü pazarlayan, sahiplenen, üreten, sonrasında takibini yapan günümüzün gelecek vaat eden bir mesleğidir.

EĞİTİMLİ UZMANLAR

Sosyal medya uzmanı olmak için resmi bir eğitim alma şartı yok. Ancak iyi bir sosyal medya uzmanı olmak için üniversitede iletişim fakültelerine bağlı Yeni Medya Bölümü, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü ya da Yeni Medya ve İletişim Bölümü okunmalı. Ayrıca eğitim kurumlarının sosyal medya ve interaktif pazarlama konulu sertifika programları bulunuyor. Şirketler eğitimin yanı sıra adayların sosyal mecralara hakimiyet, yazılım ve grafik tasarım programlarına hakim olması şartını arıyor.