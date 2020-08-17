Corona virüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kenti ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hafta sonu on binlerce Çinli havuz partisinde bir araya geldi.

Çin hükümeti geçtiğimiz günlerde Vuhan'daki vaka sayısının sıfırlandığını açıklamıştı. Çin, günde ortalama 20-30 yeni vaka açıklıyor.

Bu vakaların görüldüğü bölgenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi olması dikkati çekiyor.







