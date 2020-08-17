Sosyal medya Vuhan'daki dev havuz partisini konuşuyor
Corona virüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde düzenlenen ve on binlerce Çinlinin bir araya geldiği dev havuz partisi sosyal medyada tepki topluyor.
17 Ağustos 2020, Pazartesi 17:05 Son Güncelleme:
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Corona virüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kenti ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hafta sonu on binlerce Çinli havuz partisinde bir araya geldi.
Çin hükümeti geçtiğimiz günlerde Vuhan'daki vaka sayısının sıfırlandığını açıklamıştı. Çin, günde ortalama 20-30 yeni vaka açıklıyor.
Bu vakaların görüldüğü bölgenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi olması dikkati çekiyor.
https://twitter.com/AFP/status/1295255907488526336
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