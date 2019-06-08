Sosyal medyada alışverişe dikkat!

İnternetten alışveriş hızla yaygınlaşıyor. Artık A’dan Z’ye her ürünü bir tıkla ya da telefonla satın alabiliyoruz. Ancak bu kolaylık bazı mağduriyetleri de beraberinde getiriyor. Özellikle Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde büyük heveslerle alınan ürünler yerine paketten işe yaramaz bir ürünün çıkmasıyla ilgili kötü sürprizler devam ediyor.

DÜŞÜK FİYAT YALANI

Tüketicilerin, mağdur olmaması için haklarını bilmesi, satış yapan firmaya da dikkat etmesi gerektiğini belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Sosyal medya üzerinden fotoğraflar yayınlanıyor. Bu fotoğraflara aldanan, fiyatı düşük bulan tüketiciler yeterli incelemeyi yapmadan sipariş veriyor” dedi ve uyardı: “Piyasa değeri 500 lira olan ürün 50-60 liraya satılamaz. Bu fiyatlara kanmayın.”

ADRESE MUTLAKA BAKIN!

Sosyal medya platformlarından kredi kartıyla alışveriş yapıldığında kart bilgilerinin kopyalanıp daha sonra tüketicinin rızası dışında harcamalar yapılabildiğini belirten Aydın Ağaoğlu, şunları söyledi: “Sosyal medyadan satış yapan firmanın ilanının yayınlandığı mecrada ticaret sicil numarası bulunmalı. Ayrıca sabit telefon, açık adres, mesafeli satış sözleşmesi ve cayma bildirimi konusunda da bilgiler yer almalı.”

KAPIDA KONTROL ÖNEMLİ

Kötü sürprizlerle karşılaşmamak için alışveriş yapılan firmalardan ‘Kontrollü Teslimat’ talebinde bulunmak mümkün. Bu uygulamayı halihazırda bazı kargo şirketleri yapıyor. Uygulama sayesinde, kargocu paketi getirdiğinde vatandaş paketin içini açıp kontrol edebiliyor. Ayrıca bazı alışveriş sitelerinde ‘kapıda ödeme’ seçeneği bulunuyor. Bu ödemeyi yapmadan önce kargonun kontrol edilmesi öneriliyor. Eğer kargoyu aldıktan sonra dolandırıldığınızı anlarsanız ve alışverişi kartla yaptıysanız hemen bankanızı arayıp karttan çekilen tutara veya karta bloke koydurabilirsiniz.

HAKKINI ARAYAN MUHATAP BULAMIYOR

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan ise son aylarda sosyal medya üzerinden alışveriş yaparak mağdur olanların hakem heyetlerine başvurduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Ortada firma olmadığı için hakem heyetlerinden tüketicinin aleyhine kararlar çıkmakta. Örneğin, bir tüketici, sosyal medya üzerinden cep telefonu siparişi veriyor. Kargosunu alınca içinden telefon yerine plastik su şişesi çıktığını görüyor. Orada tutanak tutturuyor. Bize ulaşıyor. Biz de satıcının kaydı olmadığı için tüketicimizi savcılığa gönderdik. Sonucu bekliyoruz.”