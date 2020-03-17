Türkiye Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımlarına 24 gözaltı

Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımlarına 24 gözaltı

Türkiye

Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımlarına 24 gözaltı

İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

17 Mart 2020, Salı 23:17 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sosyal medyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin asılsız ve provokatif paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 137 şüpheliden 24'ü yakalandı. Tespit edilen diğer şüphelilerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam ediyor.

AA

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