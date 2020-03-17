Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımlarına 24 gözaltı
İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.
17 Mart 2020, Salı 23:17 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sosyal medyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin asılsız ve provokatif paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 137 şüpheliden 24'ü yakalandı. Tespit edilen diğer şüphelilerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam ediyor.
AA
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