Maçta adeta içinden canavar çıkan Kim Min-Jae Galatasaray'ın ikisi yüzde yüzlük gol pozisyonu olmak üzere birçok tehlikeyi savuşturdu.

Güney Koreli oyuncu taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Min-Jae'nin bu performansı ise şakayla karışık, Galatasaray'ın maç önü yaptığı koreografi şovuna bağlandı. Galatasaray, koreografide son dönemin trend dizisi olan Güney Kore yapımı 'Squid Game'i kullanmıştı.

Sosyal medyada Kim Min Jae'nin performansı için, "Güney Koreli adama 'Squid Game' koreografisi yaparsan böyle olur" yorumları öne çıktı.

Fenerbahçe ise şu paylaşımı yaptı:



