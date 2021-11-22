Sosyal medyada derbi için ortak fikir: Güney Koreli adama 'Squid Game' koreografisi yaparsan böyle olur
Galatasaray - Fenerbahçe maçının öne çıkan iki yıldızı vardı. Fenerbahçe'nin ilk golünün sahibi ve oyun aklı Mesut Özil ile defansta birçok kritik müdahaleye imza atam Kim Min-Jae. Özellikle Güney Koreli Min-Jae için sosyal medyada birçok yorum yapıldı.
22 Kasım 2021, Pazartesi 12:52 Son Güncelleme:
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Maçta adeta içinden canavar çıkan Kim Min-Jae Galatasaray'ın ikisi yüzde yüzlük gol pozisyonu olmak üzere birçok tehlikeyi savuşturdu.
Güney Koreli oyuncu taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
Min-Jae'nin bu performansı ise şakayla karışık, Galatasaray'ın maç önü yaptığı koreografi şovuna bağlandı. Galatasaray, koreografide son dönemin trend dizisi olan Güney Kore yapımı 'Squid Game'i kullanmıştı.
Sosyal medyada Kim Min Jae'nin performansı için, "Güney Koreli adama 'Squid Game' koreografisi yaparsan böyle olur" yorumları öne çıktı.
Fenerbahçe ise şu paylaşımı yaptı:
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1462482658102067200