Türkiye Sosyal medyada drift videosu paylaşmıştı... Ehliyetine el konuldu

Sosyal medyada drift videosu paylaşmıştı... Ehliyetine el konuldu

Türkiye

Sosyal medyada drift videosu paylaşmıştı... Ehliyetine el konuldu

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 6 bin 700 lirada idari para cezası uygulanırken ehliyetine süresiz el konuldu.

23 Ocak 2022, Pazar 12:15 Son Güncelleme:
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Eren D. Bahçeşehir'de aracıyla drift yaptığı anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım üzerine harekete geçti. Paylaşılan videoda drift yaptığı belirlenen sürücü Eren D. yakalanarak Bahçeşehir Polis merkezine getirildi.



Eren D.'nin bunu 5 yıl içinde ikinci kez yapmasından dolayı sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Öte yandan sürücü Eren D.'ye 6 bin 700 lira idari para cezası yazıldı. 

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