Sosyal medyada görüp koştular! Kendini yakmaya kalktı...

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan S.E.’nin (41) 1 aydır eşinden şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrı olduğu ve barışmak istediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bunalıma giren S.E, evin bütün odalarına benzin dökerek, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı gören akrabaları ve çocukları hemen olay yerine gelerek polis ekiplerine haber verdi.

İKNA OLMAYINCA EŞİNİ ÇAĞIRDILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri can güvenliği sebebiyle apartman sakinlerini dışarı çıkardı. Akrabaların ve arkadaşlarının çabaları sonuç vermeyince, eve eşi Ş.E. çağrıldı. Ş.E. ‘nin de çabaları da sonuç vermedi.

4 SAAT SONRA İKNA OLDU

Yaklaşık 4 saat boyunca yapılan polislerin çabaları sonucunda S.E. kapıyı açtı.

S.E., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, soruşturma başlatıldı.