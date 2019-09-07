  • Haberler
  • 3. Sayfa
  • Sosyal medyada görüp koştular! Kendini yakmaya kalktı...

Sosyal medyada görüp koştular! Kendini yakmaya kalktı...

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşinden ayrılmak istemeyen adam kendini ve evini yakmaya kalktı

07 Eylül 2019, Cumartesi 18:17 Son Güncelleme:
A A
Sosyal medyada görüp koştular! Kendini yakmaya kalktı...

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan S.E.’nin (41) 1 aydır eşinden şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrı olduğu ve barışmak istediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bunalıma giren S.E, evin bütün odalarına benzin dökerek, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı gören akrabaları ve çocukları hemen olay yerine gelerek polis ekiplerine haber verdi.

İKNA OLMAYINCA EŞİNİ ÇAĞIRDILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri can güvenliği sebebiyle apartman sakinlerini dışarı çıkardı. Akrabaların ve arkadaşlarının çabaları sonuç vermeyince, eve eşi Ş.E. çağrıldı. Ş.E. ‘nin de çabaları da sonuç vermedi.

4 SAAT SONRA İKNA OLDU

Yaklaşık 4 saat boyunca yapılan polislerin çabaları sonucunda S.E. kapıyı açtı.

S.E., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, soruşturma başlatıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...