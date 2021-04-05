Sosyal medyada hakaretleri nedeniyle tepki gören kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntülerde yer aldığı tespit edilen 18 yaşından küçük A.Ş.'yi Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı. A.Ş.'nin, "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" , "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

TUTUKLANDI

Hastanede, yaptıklarının bilincinde olduğuna dair rapor gelen şüpheli, yeniden adliyeye getirildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin hakimlikteki ifadesinde, fenomen olmak için yaptığını söylediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı araştırma raporunda A.Ş nin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına kolonya dökerek yaktığı, Atatürk'e hitaben küfürler ettiği, yine paylaşmış olduğu bir videoda Türk Bayrağını ateşe vererek yırttığı tespit edilmesi üzerine hakkında, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Devletin Egemenlik Alametlerini Alenen Aşağılama, Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret" suçlarından tutuklama kararı verildiği bilgisine ulaşıldı.

Büşra ÇOBAN / İSTANBUL (DHA)



