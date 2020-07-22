Sosyal medyada Murat Övüç tepkisi

27 yaşındaki Pınar Gültekin vahşice katledildi. Bu yürek yakan haberin ardından sosyal medya ayağa kalktı, devlet büyüklerinden yardım istendi. Herkes üzüntüsünü bir şekilde dile getirdi. Üzüntüsünü paylaşanların dışında, çirkin ve kadına şiddeti meşrulaştıracak tarzda yorum yapanlar da vardı. Bunlardan biri de sosyal medya fenomeni Murat Övüç'tü.

Murat Övüç, kendisine yöneltilen mikrofona yaptığı açıklama ile herkesi çileden çıkardı. İşte o açıklama:

Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…

Twitter'da etiket açıldı

Bunca kadın cinayeti yaşanırken, her gün bir hayat ışığı söndürülürken söylenen bu sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Twitter'da açılan bir etiketle, Murat Övüç protesto edilmeye başlandı.











