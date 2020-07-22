Magazin Sosyal medyada Murat Övüç tepkisi

Sosyal medyada Murat Övüç tepkisi

Magazin

Sosyal medyada Murat Övüç tepkisi

Her gün artan kadın cinayetlerine gelen tepkiler kadar çirkin yorumlar da yapılıyor. Bu yorumlardan biri de sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten geldi. Pınar Gültekin cinayetinin ardından yapılan bu yorum herkesi çileden çıkardı.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 08:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

27 yaşındaki Pınar Gültekin vahşice katledildi. Bu yürek yakan haberin ardından sosyal medya ayağa kalktı, devlet büyüklerinden yardım istendi. Herkes üzüntüsünü bir şekilde dile getirdi. Üzüntüsünü paylaşanların dışında, çirkin ve kadına şiddeti meşrulaştıracak tarzda yorum yapanlar da vardı. Bunlardan biri de sosyal medya fenomeni Murat Övüç'tü.

Murat Övüç, kendisine yöneltilen mikrofona yaptığı açıklama ile herkesi çileden çıkardı. İşte o açıklama:

Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…

Twitter'da etiket açıldı

Bunca kadın cinayeti yaşanırken, her gün bir hayat ışığı söndürülürken söylenen bu sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Twitter'da açılan bir etiketle, Murat Övüç protesto edilmeye başlandı.


İlgili Haberler
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tutuklandıDemet Akalın'dan tepki çeken Pınar Gültekin paylaşımıPınar Gültekin'in acı haberi ünlüleri isyan ettirdiCemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in son paylaşımı



Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
22 Temmuz 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Zalimsin İstanbul!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tara de Vries gönlünü kaptırdı