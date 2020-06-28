Sosyal medyada olay oldu! 'Soruyu kolaysa Mabel Matiz çözsün'

Mabel Matiz’in ‘Maya’ albümündeki ‘Fırtınadayım’ şarkısının sözlerinin yer aldığı soru şu şekilde sorulmuştu:

“Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” sözüyle ne anlatılmak istenmektedir?”

Twitter’da öğrenciler “Bu soruyu kolaysa Mabel Matiz çözsün” gibi yorumlar yaptı.

‘BEN DE ŞAŞIRDIM’

Mabel Matiz de Twitter’dan “Sınavda şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu. En az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum, ama bu bir şey” açıklaması yaptı.









Sınavda ayrıca Stephen King’in ‘O’ filmi, ‘Harry Potter’ filmi, Sezen Aksu, Neşet Ertaş ve ‘Çukur’ dizisi ile ilgili sorular da yer aldı.







