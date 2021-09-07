Türkiye Sosyal medyada ortalığı karıştırdı! ‘Doktor’ olduğunu iddia ediyor…

Sosyal medyada ortalığı karıştırdı! ‘Doktor’ olduğunu iddia ediyor…

Türkiye

Sosyal medyada ortalığı karıştırdı! ‘Doktor’ olduğunu iddia ediyor…

Twitter’da aşı karşıtı paylaşımlar yapan ve kendisini doktor olarak tanıtan Mustafa Yücel’in gerçekten doktor olup olmadığı tartışma konusu oldu.

07 Eylül 2021, Salı 07:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Twitter’da kadın hastalıkları uzmanı olduğunu öne süren ve COVID-19 aşısına karşı paylaşımlar yapan Dr. Mustafa Yücel’in uzmanlığı tartışma konusu oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kaydının olmadığı belirlenen Dr. Yücel, ihraç edilmesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterenlere cevaben “Resmi olarak doktor olsaydım bakanlık ihraç ederdi beni. Kanunlarınız esir edilmiş hekimlerimiz için geçerli. Şahsıma hiçbir yaptırımınız yok. Başınızı duvarlara vurun. Anneler ve bebeklerini korumak için Allah şahidim olsun beni susturamayacaksınız” cümleleriyle bir paylaşımda bulundu.

‘MESLEĞİMİ YAPMIYORUM’

Turan Hareketi Partisi Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü olduğunu da ifade eden ve iddialar üzerine ulaştığımız Mustafa Yücel, Rusya’da eğitim aldığını öne sürerek, “Temel tıbbi bilimleri, mikrobiyolojiyi öğrenip, bir tıp fakültesinde geçer not alıp o ülkenin bakanlığından diplomayı almışsanız, dünyanın neresine giderseniz gidin bu unvanı kullanabilirsiniz. Ben mesleğimi yapmıyorum maddi imkânlarımdan dolayı. Diplomamı kimseye ibraz etmek mecburiyetinde de değilim” dedi.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türk mutfağı nasıl dünya markası olur?
Hakan Çelik
Murat Çelik
Buse'nin yolculuğu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Voleybolda kadın rüzgarı...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Referans
Rauf Tamer
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Şirin Sever
Urla neden dünyaya pazarlanmaz ki?!
Şirin Sever
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER KKTC ve 41 ilde FETÖ operasyonu: 214 gözaltı kararı