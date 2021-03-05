Türkiye Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen kadının serbest kalmasına itiraz edildi

Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen kadının serbest kalmasına itiraz edildi

Türkiye

Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen kadının serbest kalmasına itiraz edildi

Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan kadın için verilen adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

05 Mart 2021, Cuma 23:08 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında şehitlere hakaret ve küfür etmesi tepki çeken Y.B. adlı kadın Samsun’da polis ekiplerince gözaltına alındı. İkamet adresi Giresun olan şahıs, adliyeye sevk edilmesinin ardından, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin Y.B. için verdiği adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına itirazda bulundu.

AA

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