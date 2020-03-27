Türkiye Sosyal medyada tepki çeken asansör görüntüleri

Sosyal medyada tepki çeken asansör görüntüleri

Türkiye

Sosyal medyada tepki çeken asansör görüntüleri

Esenyurt’ta bir kişinin, corono virüs korkusuyla ellerini yerine asansör düğmesine ayağıyla basma anlarının olduğu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, tepki çekti.

27 Mart 2020, Cuma 00:56 Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta bulunan bir binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elinde tuvalet kağıdı bulunan kişi, corono virüs korkusuyla, eli yerine ayaklarıyla asansörün düğmesine basarak bulunduğu kata çıkmaya çalışıyor. Bina sakinleri, kirli ayakkabısıyla asansör düğmesine basan kişinin kendilerine virüs bulaştırabileceğini belirterek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılarak çok sayıda kişinin tepkisini çekti.

DHA

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