Sosyal medyada tepki yağmıştı! Kediyi tekmeleyen çocuk tutuklandı
Yalova'da sosyal medyaya paylaşılan bir videoda kediye tekme attığı görüntüsüyle gündeme gelen çocuk tutuklandı.
15 Kasım 2021, Pazartesi 23:22 Son Güncelleme:
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17 Ağustos Parkı'nda Kedi yavrusuna Tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu 15 yaşındaki H.Y.Y.Y, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözlem altına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen H.Y.Y.Y, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "hayvana işkence etme" suçundan tutuklandı.
AA
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