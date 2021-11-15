Türkiye Sosyal medyada tepki yağmıştı! Kediyi tekmeleyen çocuk tutuklandı

Sosyal medyada tepki yağmıştı! Kediyi tekmeleyen çocuk tutuklandı

Türkiye

Sosyal medyada tepki yağmıştı! Kediyi tekmeleyen çocuk tutuklandı

Yalova'da sosyal medyaya paylaşılan bir videoda kediye tekme attığı görüntüsüyle gündeme gelen çocuk tutuklandı.

15 Kasım 2021, Pazartesi 23:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

17 Ağustos Parkı'nda Kedi yavrusuna Tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu 15 yaşındaki H.Y.Y.Y, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözlem altına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen H.Y.Y.Y, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "hayvana işkence etme" suçundan tutuklandı.

AA

İlgili Haberler
Kan donduran vahşet! Arkadaşı kalbinden bıçaklayarak öldürdüEvinde feci şekilde bulunmuştu! Olayda yeni gelişme


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yollar iyileşti sürücüler aynı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Komet’in resim yolculuğu…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Milli maç
Rauf Tamer
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Şirin Sever
Çünkü kadın öldürmek kolay, niye yapmasınlar?!
Şirin Sever
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türk donanmasının yeni gemileri için geri sayım