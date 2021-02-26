Sosyal medyadaki çekilişlere dikkat! Mağdurların sayısı artıyor

Sosyal medyada çekiliş çılgınlığı yaşanıyor. Sosyal medya fenomenlerinin, takipçilerini artırmak için yaptığı çekilişler sorunları da beraberinde getiriyor. Bazı internet fenomenleri hakkında geçen aylarda ceza soruşturmaları açılsa da çekilişler hız kesmiyor. Bilişim avukatı Gökhan Ahi, sosyal medyada olsun veya olmasın talihe bağlı olan çekilişlerin hukuki düzenlemeye tâbi olduğunu belirterek, “320 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 41. maddesi ile çekilişler hakkındaki izin yetkisi Milli Piyango İdaresi’ne verilmiştir. İdareden izin alınması zorunludur” dedi.

İZİNLERİN KAPSAMI

Bu izinlerin hangi kapsamda alınacağının ise Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik’te bahsedildiğini dile getiren Ahi, bu yönetmelikle bazı istisnalar tanındığını, sadece bu istisnaların olduğu tarihte çekiliş yapmak için kimseden izin almaya gerek olmadığını söyledi. Gökhan Ahi, izin almadan çekiliş yapanlar hakkında adli para cezaları ve iki aydan iki yıla kadar hapis cezalarının da düzenlendiğini anımsatarak, bazı internet fenomenleri hakkında geçen aylarda ceza soruşturmaları açıldığını ve ifadelerinin alındığını da kaydetti.

MAĞDURİYET VAR

Bu tür çekilişlerde hukuki sorunlar da olabildiğini ifade eden Ahi, şunları söyledi:

“Çekilişte kazandığı hediyesi gelmeyenler ya da karşılığında posta ücreti, masraf ve komisyon istenmesi gibi bireyleri mağdur eden uygulamalar olabiliyor. Yüksek sayıda takipçi kazanıp, hesabı kapatanlar ve yüksek sayıda takipçili hesabın ismini değiştirip başkalarına büyük paralara satanlar var. Bir başka sorun, sosyal medyadaki mahlas ile kişinin gerçek ismi arasında farklılık olduğu için hediye sahibinin gerçekte kim olduğu konusunda sorunlar yaşanabiliyor. İnternet fenomeni denilen etkili kişilerin veya ünlü kişilerin bazen izin değerini aşan çekilişler yaptığı görülüyor. Bu konuda hediyeleri sağlayan markaların, usule uygun ve izin alarak çekiliş düzenleyen markalara karşı haksız rekabet içinde olduğu söylenebilir. Eğer internet fenomenleri, çekilişle dağıttığı hediyeleri bir sponsordan elde ediyorsa, paylaşımların açıkça reklam veya sponsorlu olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Aksi takdirde Reklam Kurulu, ‘örtülü reklam’ yapmaktan para cezası uygulayabilir. Bir başka sorun ise vergi meselesi. Çekilişle hediye edilen ürünlerin (özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayar) değeri 7.703 TL’nin üstündeyse, kazananın veraset intikal vergisi beyan etmesi ve ödemesi gerekiyor.”

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, sosyal medya çekilişlerinin yeni dolandırıcılık yöntemi haline geldiğini kaydederek, şu bilgileri verdi: “Bazı sosyal medya fenomenleri çekilişlere ücretli katılım sağlıyor. Çok yüksek sayıda takipçiye sahip olmaları nedeniyle kendi hesapları üzerinden bilgisayar, kol saati, cep telefonu, tatil, otomobil gibi çekilişleri gerçekleştiriyorlar. Fakat ürünün bedelinin yaklaşık iki katı kadar sponsor bulunduğu için aslında gelir elde eden fenomen oluyor. 1 milyonun üzerinde takipçi sayısına sahip hesaplar üzerinden gerçekleştirilen bu çekilişlerde sosyal medya kullanıcılarına, markalara, işletmelere takipçi kazanılması vaat ediliyor. Daha çok Instagram üzerinden bu çekilişler yapılıyor ve teklifler DM yani özel mesaj yoluyla iletiliyor. Çekiliş bittikten sonra çoğu kullanıcı sponsor hesabı takipten çıkıyor. Bazı hesaplar üzerinden yapılan çekilişlerde tanıdıklara ürünlerin kazandırıldığına ilişkin iddialar da var. Kimi zaman vaat edilen hediyeler hiç verilmiyor. Parayı alıp hesabını kapatan da var. Yapılan iş yasal olmadığı için hak iddia edemiyorsunuz.” (Milliyet)

Sosyal medyada çekiliş çılgınlığı yaşanıyor. Sosyal medya fenomenlerinin, takipçilerini artırmak için yaptığı çekilişler sorunları da beraberinde getiriyor. Bazı internet fenomenleri hakkında geçen aylarda ceza soruşturmaları açılsa da çekilişler hız kesmiyor. Bilişim avukatı Gökhan Ahi, sosyal medyada olsun veya olmasın talihe bağlı olan çekilişlerin hukuki düzenlemeye tâbi olduğunu belirterek, “320 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 41. maddesi ile çekilişler hakkındaki izin yetkisi Milli Piyango İdaresi’ne verilmiştir. İdareden izin alınması zorunludur” dedi. İzinlerin kapsamı Bu izinlerin hangi kapsamda alınacağının ise Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik’te bahsedildiğini dile getiren Ahi, bu yönetmelikle bazı istisnalar tanındığını, sadece bu istisnaların olduğu tarihte çekiliş yapmak için kimseden izin almaya gerek olmadığını söyledi. Gökhan Ahi, izin almadan çekiliş yapanlar hakkında adli para cezaları ve iki aydan iki yıla kadar hapis cezalarının da düzenlendiğini anımsatarak, bazı internet fenomenleri hakkında geçen aylarda ceza soruşturmaları açıldığını ve ifadelerinin alındığını da kaydetti. Mağduriyet var Bu tür çekilişlerde hukuki sorunlar da olabildiğini ifade eden Ahi, şunları söyledi: “Çekilişte kazandığı hediyesi gelmeyenler ya da karşılığında posta ücreti, masraf ve komisyon istenmesi gibi bireyleri mağdur eden uygulamalar olabiliyor. Yüksek sayıda takipçi kazanıp, hesabı kapatanlar ve yüksek sayıda takipçili hesabın ismini değiştirip başkalarına büyük paralara satanlar var. Bir başka sorun, sosyal medyadaki mahlas ile kişinin gerçek ismi arasında farklılık olduğu için hediye sahibinin gerçekte kim olduğu konusunda sorunlar yaşanabiliyor. İnternet fenomeni denilen etkili kişilerin veya ünlü kişilerin bazen izin değerini aşan çekilişler yaptığı görülüyor. Bu konuda hediyeleri sağlayan markaların, usule uygun ve izin alarak çekiliş düzenleyen markalara karşı haksız rekabet içinde olduğu söylenebilir. Eğer internet fenomenleri, çekilişle dağıttığı hediyeleri bir sponsordan elde ediyorsa, paylaşımların açıkça reklam veya sponsorlu olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Aksi takdirde Reklam Kurulu, ‘örtülü reklam’ yapmaktan para cezası uygulayabilir. Bir başka sorun ise vergi meselesi. Çekilişle hediye edilen ürünlerin (özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayar) değeri 7.703 TL’nin üstündeyse, kazananın veraset intikal vergisi beyan etmesi ve ödemesi gerekiyor.” Yeni dolandırıcılık yöntemi Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, sosyal medya çekilişlerinin yeni dolandırıcılık yöntemi haline geldiğini kaydederek, şu bilgileri verdi: “Bazı sosyal medya fenomenleri çekilişlere ücretli katılım sağlıyor. Çok yüksek sayıda takipçiye sahip olmaları nedeniyle kendi hesapları üzerinden bilgisayar, kol saati, cep telefonu, tatil, otomobil gibi çekilişleri gerçekleştiriyorlar. Fakat ürünün bedelinin yaklaşık iki katı kadar sponsor bulunduğu için aslında gelir elde eden fenomen oluyor. 1 milyonun üzerinde takipçi sayısına sahip hesaplar üzerinden gerçekleştirilen bu çekilişlerde sosyal medya kullanıcılarına, markalara, işletmelere takipçi kazanılması vaat ediliyor. Daha çok Instagram üzerinden bu çekilişler yapılıyor ve teklifler DM yani özel mesaj yoluyla iletiliyor. Çekiliş bittikten sonra çoğu kullanıcı sponsor hesabı takipten çıkıyor. Bazı hesaplar üzerinden yapılan çekilişlerde tanıdıklara ürünlerin kazandırıldığına ilişkin iddialar da var. Kimi zaman vaat edilen hediyeler hiç verilmiyor. Parayı alıp hesabını kapatan da var. Yapılan iş yasal olmadığı için hak iddia edemiyorsunuz.”