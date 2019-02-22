Sosyal medyadan 'büyü yapıyorum' diye dolandırdı

Iğdır’da sosyal medya üzerinden para karşılığı büyü yaparak vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen kişi tutuklandı

22 Şubat 2019, Cuma 19:44
A A
Sosyal medyadan 'büyü yapıyorum' diye dolandırdı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu, sosyal medya hesapları üzerinden para karşılığı büyü yaptığı belirlenen M.Ç. kentte düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.Ç, çıkarıldığı savcılıktaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

30 BİN LİRA KAZANDI

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlı, sosyal medya üzerinden büyü yoluyla dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Zanlının, büyücülükten elde ettiği 30 bin lirayı çeşitli banka hesaplarına aktardığı belirtildi.

Kaynak: AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.