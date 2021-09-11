Türkiye Sosyal medyadan haberi duyan koştu! 50 TL her şeyi unutturdu

Sosyal medyadan haberi duyan koştu! 50 TL her şeyi unutturdu

Türkiye

Sosyal medyadan haberi duyan koştu! 50 TL her şeyi unutturdu

Elazığ’da, bir mağaza tarafından metrekare fark etmeden 50 TL’ye satışa sunulan halılar izdihama neden oldu. Vatandaşların pandemi kurallarını unuttuğu izdiham cep telefonu kameralarına yansıdı.

11 Eylül 2021, Cumartesi 19:12 Son Güncelleme:
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Elazığ’da bir mağaza, sosyal medya üzerinden metrekare fark etmeden halıları 50 TL’den satışa çıkaracağını duyurdu. Mağaza çalışanlarının öğle saatlerinde satışa başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğunluk oluştu. İndirimli halılardan almaya çalışanların oluşturduğu kalabalık izdihama neden oldu. 50 TL’ye halı almak isteyen vatandaşlar pandemi kurallarını da hiçe saydı. Yaşanan izdiham ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA

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