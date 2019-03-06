Sosyal medyadan müşteri bulup fuhuş yapan 2 kişiye gözaltı

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan müşteri bulup fuhuş yapan erkekler olduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, eş cinsel ilişkide bulunan şüphelilerin kimliğini belirledi. Bugün düzenlenen operasyonla da C.E. (20) ve İ.D. (24) gözaltına alındı.

Poliste fuhuş yapmaktan kaydı bulunan iki kişinin, yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği ve günlük kiraladıkları evlerde eş cinsel ilişkiye girdikleri belirlendi. Soruşturma sürüyor.