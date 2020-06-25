Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere Mahallesi’nde oturan Hacı Göl, geçen günlerde yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Göl’ün hastanede yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Göl, hastanede tedaviye alındı. Göl’ün yaşadığı Yukarı Borandere Mahallesi’nde nişan töreninin yapıldığının belirlenmesi üzerine mahalleli corona virüs testinden geçirildi. Çok sayıda kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.

"Çıkıp çıkmayacağım belli değil"

Hastanede tedavi altında olan Göl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Lütfen bu hastalığı dikkate alalım. Maske, mesafe ve hijyen konusunu unutmayalım. Birilerinin mutluluğunu paylaşmak için kendi hayatınızı karartmayın. Ben çocuklarımın yüzüne bakamadım, sarılamadım. Çıkıp çıkmayacağım belli değil. Düğün, nişan böyle şeylere arkadaşlarınızı çağırıp kimsenin hayatını, yuvasını yıkmayın. Bizim köyde ’bir nişan yapalım’ dediler. 300 hane köy karantina altında. Perişan bir durumdalar. Köyde bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar" dedi.

DHA