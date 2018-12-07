Sosyal medyadan ’terör propagandası’ iddiasına tutuklama

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Gazetecilik Bölümü öğrencisi B.B. hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ’Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ’terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.B.’yi dün gözaltına alarak evinde arama yaptı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.



