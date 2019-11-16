Sosyal medyayı ayağa kaldıran evlilik teklifi

Güney Afrika’da yaşayan bir adam sevgilisine Fast Food restoranında evlilik teklifi yaptı. Bu evlilik teklifiyle bir gazetecinin dalga geçmesi sosyal medyayı büyük yankı uyandırdı. Dünyanın en büyük firmaları bu çifte yardım etmek için sıraya girdi. Bir banka da çiftin 20 bin dolarlık borçlarını tek kalemde sildi.

Fast Food restoranında evlilik teklifi yapan adam dalga konusu olunca sosyal medyada viral oldu.

Gazeteci evlilik teklifiyle ilgili bit Tweet attı.

İşte Anele isimli Twitter kullanıcısı attığı mesaj: SA (Güney Afrikalı) adam o kadar fakir ki KFC’de evlenme teklif ediyor. Kesinlikle klas bir hareket değil, yani kim KFC’de evlenme teklif eder ki?”

Gazetecinin attığı bu twite tepki yağdı. Gelen tepkilerin ardından paylaşımını silen Anele, hesabını da kilitledi.