Türkiye Sosyal medyayı sallayan video! 'Daire 16'dayım' deyip isyan etti

Sosyal medyayı sallayan video! 'Daire 16'dayım' deyip isyan etti

Türkiye

Sosyal medyayı sallayan video! 'Daire 16'dayım' deyip isyan etti

Tekirağ'ın Çorlu ilçesinde İbrahim Kaya isimli vatandaşın köpek kulübesi ve sokak köpeği ile ilgili komşularına isyan ettiği anlar sosyam medyada binlerce yorum aldı.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 16:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Apartmanının önüne kurulan köpek kulübesinin sürekli şikayet edilmesine sinirlenen vatandaş, kendini sokağa atıp isyan etti. "Daire 16'dayım. Adım İbrahim Kaya..." diye komşularına seslenen vatandaşın videosu sosyal medyada geniş yankı buldu...

Görüntüler Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaydedildi.

Oturduğu apartmanın önüne kurulan kulübede yaşayan sokak köpeği için sürekli olarak belediyeye şikâyet gittiğini belirten İbrahim Kaya isimli vatandaş, komşularına isyan etti.


"ŞU KADARCIK YERİ BU HAYVANA ÇOK GÖRMEYECEKSİNİZ"

Sokağa çıkarak komşularına seslenen Kaya "Sokağın ya da apartmanın değil herkesin köpeği bu. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Şikâyet edenler apartmanın kapısını açık tutmasın. Hiç kimseye zararı olmayan köpeği kim belediyeye şikâyet ediyorsa uğraşacağım onunla. Kime zararı var bu köpeğin. Biraz insan olalım. Apartmanın içerisine giriyorsa kapıyı açık tutmayacaksın. Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvana... Daire 16'dayım. Adım İbrahim Kaya..." diye feryat etti.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Apartmanda bulunan komşusu ya da ailesi tarafından görüntüleri kaydedilen İbrahim Kaya'nın isyanı sosyal medyada da geniş yankı buldu.

İlgili Haberler
İstanbul'da genç kız TikTok videosu çekmek isterken can verdi! O anlar kamerada



Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yerli ve milli sanal fenomenler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Hesap kitap
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bana ne? Sana ne?
Şirin Sever
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TSK'nın kullandığı silah taşıyıcı araçlara 2 ülkeden talep var