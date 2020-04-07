Sosyal mesafe kuralına uymayıp halay çekenlere para cezası

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan, Mamak'ta bir grup vatandaşın, nişan töreni sonrası sosyal mesafe kuralına uymayıp sokakta halay çektiği görüntüler incelemeye alındı. Corona virüs tedbirlerine aykırı hareket eden 8 kişi tespit edilirken bu kişilere Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi ile Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre, toplam 5 bin 894 lira idari para cezası uygulandı.

Burdur'da da 56 kişiye ceza kesildi

Burdur'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 56 kişiye toplam 101 bin 934 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından ilde alınan kararlara aykırı hareket edenlere yönelik uygulanan cezalara ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımında Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 29 kişiye 3 bin 150'şer lira, Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre de 27 kişiye 392'şer lira idari para cezası verildiğini Şıldak, ''Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan 10 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır. '' ifadesini kullandı.

AA



