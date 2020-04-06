Türkiye Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100 kişi valilik önünde eylem yaptı

Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100 kişi valilik önünde eylem yaptı

Türkiye

Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100 kişi valilik önünde eylem yaptı

Erzincan’da sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza alan 100’e yakın yolcu ve şoför, Erzincan Valiliği önünde yine sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eylem yaptı.

06 Nisan 2020, Pazartesi 14:15 Son Güncelleme:
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Erzincan kent merkezinde korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında bugün sabah saatlerinde trafik ekiplerince araçlar üzerinde denetim yapıldı. Denetimler sırasında bazı servislerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmediği tespit edildi. Bunun üzerine servislerde bulunan 100’e yakın yolcuya 350 TL, araç sürücülerine ise 3 bin 500 TL para cezası kesildi.

Kuralı yeniden ihlal edip eylem yaptılar

Ceza kesilen vatandaşlar ve araç sürücüleri duruma tepki göstermek için Erzincan Valiliği önünde toplanarak alkışlı eylem yaptı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile görüşmek için eylemlerini sürdüren kalabalığa zaman zaman polis ekipleri müdahalede bulunarak kısa süreli gözaltılar yaptı.

Daha sonra Erzincan Valisi Arslantaş, grubun yanına gelerek vatandaşlarla görüştü. Grup içerisinden seçilen bazı sözcüler Valilik Makamında Vali Ali Arslantaş ile görüşerek eylemi sonlandırdı. Kalabalık servislere sosyal mesafe kurallarına riayet ederek binip valilik önünden ayrıldı.

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