25.04.2020
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Türkiye Sosyal mesafeli pide kuyruğu

Sosyal mesafeli pide kuyruğu

Türkiye

Sosyal mesafeli pide kuyruğu

Ramazan ayının ikinci gününde de pide almak isteyen vatandaşlar, fırınların önünde sosyal mesafe kuralına uyarak kuyruğa girdi. Dün olduğu gibi bugünde iftara yakın saatlerde yoğunluk oluşmaması için pide üretimi 18.00 itibariyle sona ererken, pide almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

25 Nisan 2020, Cumartesi 18:25 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesinde iftara 2 saat kala yani saat 18.00 itibariyle pide üretiminin durdurulacağı ifade edilmiş ancak pide satışı herhangi bir yasak veya önlem olmadıkça devam edeceği belirtilmişti. Sıcak Ramazan pidesi almak isteyen vatandaşlar ise iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte fırınların önünde pide sırasına girdi. Dün olduğu gibi bugünde de sosyal mesafeyi koruyarak pide kuyruğuna giren vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

İHA

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