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Dünya Sosyal mesafesiz ilginç kutlama

Sosyal mesafesiz ilginç kutlama

Dünya

Sosyal mesafesiz ilginç kutlama

Mısır’da corona virüsü yenerek iyileşen kişiye, komşuları tarafından sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak kutlama düzenlendi.

07 Mayıs 2020, Perşembe 22:30 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Mısır’dan ilginç bir kutlama yapıldı. Mısır’ın Kalyubiye kentinde corona virüsü yenerek, taburcu olan bir kişiye komşuları tarafından kutlama düzenlendi. Kutlamada sosyal mesafe kuralına uyulmazken, onlarca kişinin bir araya gelerek dans ettiği görüldü. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan kutlama büyük tepkilere neden oldu.

Öte yandan Mısır’da toplam korona virüs vaka sayısı 7 bin 981’e, hayatını kaybedenler ise 482’ye ulaştı.

İHA

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