Pandeminin hayatımıza getirdiği en önemli değişiklik sosyal mesafeli yaşam oldu. Sosyalleşme mekanlarından iş yerlerine, alışveriş merkezlerinden eğitim kurumlarına kadar gidilebilecek her noktada belli bir mesafeye ve insan yoğunluğuna dikkat etmek artık kaçınılmaz bir zorunluluk.

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nca hazırlanan COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde 31 Ağustos’ta açılacak okullarda alınacak önlemlerin yayınlanması da eğitim sektörünü teknolojik çözüm arayışına soktu. Bilim Kurulu’nun yayınladığı rehbere göre okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek. Yine aynı rehberde ofisler ve çalışma alanları için de sosyal mesafenin korunmasına dair kurallar en önemli uyarılar arasında yer alıyor. Sınıflar, çalışma salonları, ofislerdeki dinlenme alanları, yemekhane, kantin ve benzeri toplu kullanım alanları, kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.

İşte bu noktada ihtiyaç duyulan çözüm, Sensormatic Ar-Ge ekibinden geldi. Türkiye’de ilk kez Sensormatic tarafından geliştirilen ‘Yoğunluk Ölçüm Çözümü’ kapsamında üç boyutlu kameralar ve ışın (beam) sensörlerinin kullanılmasıyla, alanlardaki yoğunluk oranı kolayca belirleniyor ve yoğunluğun artması durumunda girişlerin kısıtlanması sağlanıyor. Çözüm içeride kaç kişi olduğu, kaç kişinin içeriye girebileceği ve ideal yoğunluğa ulaşıldığında yeniden giriş için beklenmesi gereken süre bilgilerini de giriş noktalarına konumlandırılan ekranlar aracılığıyla görsel ve işitsel olarak sunuyor.

Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, sosyal mesafenin ayarlanmasına yaptıkları katkıyı şöyle anlatıyor: “Normalleşme süreciyle birlikte ofislere ve okullara dönüş başlarken kapalı mekanların yoğunluğunun nasıl ölçüleceği gündemi en fazla meşgul eden konulardan biri. Ofislerin ve okulların bir numaralı gündem maddesi sosyal mesafenin nasıl ayarlanacağı haline geldi. Çözüm, kurumların yemekhaneleri, tuvaletleri, dinlenme alanları gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda kişi sayısının kolayca kontrol edilebilmesini sağlıyor”

İlk kez Türkiye’de Sensormatic tarafından geliştirilen ‘Yoğunluk Ölçüm Sistemi’ni müşterilerini dinleyerek geliştirdiklerini belirten Uzelli, “Her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinliyor ve ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaya önem veriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını Sensormatic bünyesinde yer alan Ar-Ge ekibimize iletiyoruz. Onlar da yazılım kabiliyetleriyle hali hazırda farklı alanlarda kullanılan teknolojilerimize yeni özellikler katarak katma değerli hale gelmesini mümkün kılıyor” diyor.



