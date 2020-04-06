Türkiye Sosyal mesafeye uymayanlara polis uyarısı

Sosyal mesafeye uymayanlara polis uyarısı

Türkiye

Sosyal mesafeye uymayanlara polis uyarısı

İhtiyaç sahibi ailelere biner liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen bazı vatandaşlar PTT önlerinde sosyal mesafe kurallarına uymayarak yoğunluk oluşturdu.

06 Nisan 2020, Pazartesi 11:40 Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen bazı vatandaşlar PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığı aralıklı şekilde sıraya soktu, sosyal yardım almak için bekleyenleri de evlerine geri gönderdi.

Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar ihtiyaç sahibi ailelere verilecek biner liralık sosyal yardım parasının evlere getirilecek olmasına rağmen Esenyurt PTT önünde sıraya girdi. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara polis uyarılarda bulundu.

Vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri , sosyal yardım için bekleyen vatandaşları bilgilendirerek yardımların evlerine getirileceğini söyledi. Sosyal yardım için bekleyenler evlerine geri dönerken, diğer işlemler için bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralına göre belirli aralıklarla sırada beklemeleri sağlandı.

DHA


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