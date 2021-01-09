Sosyal yardıma zam
Ocak itibarıyla memur maaş zammıyla birlikte 65 yaş aylığı 711 liradan 763 liraya çıktı. Yardıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen yakınlarına ise her ay 1.657 lira verilecek. Engellilere de aylık 608 liradan başlayan ödemeler var.
09 Ocak 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Türkiye’de 83 milyonluk nüfusun, 7.5 milyonu 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor. Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi bulunmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından ‘65 yaş aylığı’ adı altında maaş bağlanıyor. Yaklaşık 800 bin vatandaş bu yardımdan faydalanıyor. 31 Aralık 2020’ye kadar aylık ödemeler 711 liraydı. Memur maaşındaki yüzde 7.36’lık artışa bağlı olarak 1 Ocak itibarıyla 763 liraya çıktı. Maaş başvurusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) yapılıyor.
3 koşula dikkat!
65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: ‘Yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak. Hanedeki kişi başına gelir ise 852 liranın altında olacak. Maaşlar; doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlara ayın 5’inde, 1-6 arası olanlara ayın 6’sında, 2-7 arasında olanlara ayın 7’sinde, 3-8 olanlara ayın 8’inde ve 4-9 arası olanlara da ayın 9’unda ödeniyor. Maaşları zamlı almayana fark bu ay içerisinde ödenecek.
Harçlıklar da yükseldi
Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verilen harçlıklar da zamlandı. Harçlık yaşlılarda 261 liradan 280 liraya, 6-12 yaş arası engellilerde 104 liradan 111 liraya, 13-18 yaş arası engellilerde 156 liradan 167 liraya, 18 yaş üstü engellilerde 209 liradan 224 liraya çıktı.
Engelliye katkı
- Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara 2020’nin ikinci yarısında aylık 851 lira yardım yapıldı. Bu tutar ocak itibarıyla 913 liraya (üç aylık 2.739 lira) çıktı.
- Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım da 567 liradan 608 liraya yükseldi.
- 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 567 liradan 608 liraya çıktı.
- Silikozis hastalığına yakalanandan meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasında olanlara 1.315 lira; yüzde 35-54 arasındakilere 1.504 lira; yüzde 55 ’in üzerinde olanlara ise 1. 675 lira ödenecek.
- Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 852 liradan az olması gerekiyor.
Hasta ve yaşlıya bakana 1.657 lira
- Hasta ve yaşlılığından dolayı rapor alınıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, bakım aylığı ödeniyor. Bunun için sağlık kurulu tarafından düzenlenen ‘yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu’ gerekiyor. Başvuru, ikametgahın bulunduğu ‘Aile ve Sosyal Politikalar’ il müdürlüğüne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.
- Maaş için hanedeki kişi başına gelirin bu yıl için 1.704 lirayı aşmaması şart. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli varsa, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Yani hanede 4 kişi varsa toplam gelir 5’e bölünerek kişi başına gelir bulunuyor. Bayram ikramiyesi gelir hesabına dahil edilmiyor. Bakım maaşı, 6 ayda bir memur maaş katsayısına bağlı olarak yükseliyor.
- Engelli ve yaşlı bakım maaşı Temmuz-Aralık 2020 döneminde 1.544 lira olarak uygulandı. Ocak itibarıyla ise yüzde 7.36’lık zamla birlikte 1.657 liraya yükseldi. Evde bakım yardımı her ayın 15’i ile 31’i arası hesaplara yatıyor. Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 3.088 liradan 3.315 liraya çıktı.