Sosyal yardımlara yeni yıl zammı

Devlet, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda destek oluyor. Bu kapsamda; yaşlı ve engelliler ile bakıma ihtiyaç duyan yakınına destek olan akrabanın hayatını kolaylaştırmak için belli tutarda aylık ödeniyor. Devletin sağladığı bu sosyal yardımlara yeni yıl itibarıyla zam geldi.

BAŞVURU NEREYE?

Bu yardımlardan en öne çıkanlardan biri 65 yaş maaşı. Buna ‘2022 aylığı’ da deniyor. 31 Aralık 2021’e kadar aylık ödemeler 827 liraydı. Memur maaşındaki yüzde 30.5’lik artışa bağlı olarak 1 Ocak 2022 itibarıyla 1.079 liraya çıktı. Maaş başvurusu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) yapılıyor.

DAHA FAZLA KİŞİYE PARA

65 yaş aylığından faydalanabilmek için 3 şart bulunuyor. Bunlar; ‘yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak. Asgari ücretteki artış, yaşlı maaşındaki gelir şartını da etkiliyor. Buna göre bu yıl, hanedeki kişi başına gelirin 1.416 liranın altında olması şartı aranıyor. Asgari ücretin artması birçok yeni kişiye maaş bağlanması anlamına geliyor.

ENGELLİ AYLIKLARI NE KADAR OLDU?

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara aylık ödenen 990 lira, yeni yılla birlikte 1.291 liraya çıktı.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım da 659 liradan 859 liraya yükseldi. 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 659 liradan 859 liraya çıktı.

Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 1.416 liradan az olması gerekiyor.

HASTA VE YAŞLININ BAKIMINI YAPANA 2 BİN 345 LİRA

'AĞIR ENGELLİ’ RAPORU

Hasta veya ağır engelli yakınının bakımını üstlenen akrabalara destek olmak için her ay düzenli yapılan ödemeye ‘evde bakım yardımı’ deniyor. Bakım maaşı da 6 ayda bir memur maaş katsayısının artmasına bağlı olarak yükseliyor. 31 Aralık 2021’e kadar 1.797 lira olan bu destek, 1 Ocak 2022 itibarıyla 2 bin 345 liraya çıktı. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Raporda ‘ağır engelli’ ibaresi mutlaka yer almalı. Hasta ve muhtaçlık durumunda da kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getiremediğine bakılıyor.

ALMAK İÇİN NE YAPMALI?

Rapor dışında gelir durumu da önemli. Asgari ücretteki artış, evde bakım parası alacakların belirlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle 1 Ocak 2022 itibarıyla hanedeki kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 liranın altında olması şartı aranıyor. Kişi başına gelirinden dolayı başvurusu reddedilenler, asgari ücret artışı sonrasında yeniden başvurabilir. Evde bakım parası için rapor almadan önce ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğüne veya varsa ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalı.

SON ARTIŞLARLA DUL VE YETİME ÖDENECEK MAAŞLAR

Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra ocak ayından itibaren en düşük işçi ve Bağkur emekli aylığı 2 bin 500 liraya yükselecek. Bundan 1.3 milyon vatandaş faydalanacak. Bu tutar, emeklinin dul ve yetimlerine yararlandıkları oranda yansıyacak. Bir başka deyişle 2 bin 500 liranın altında emekli maaşı alan bir emeklinin ocak ayında 2 bin 500 liraya yükseltilen emekli maaşı, kişinin vefatı halinde geride dul eşi ve 1 yetimi kalmışsa şöyle dağıtılacak; dul eşe maaşın yüzde 50’si yani 1.250 lira ödenecek, yetime ise yüzde 25 hisse oranında yani en az 625 lira ödeme yapılacak.

AYLIK BAĞLAMA ORANLARI NE?

Bir işte çalışmıyor ve kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almıyorsa, dul eşe emekli maaşının yüzde 75’i bağlanıyor. Bu durumda de en az ödenecek tutar 1.875 liraya çıkacak. Geride kalan eş ve iki çocuk olduğunda ise aylık bağlanma oranı yüzde 50 ve yüzde 25’er olur. Eş ve üç çocuk olduğunda ise aylık bağlanma oranı eşe yüzde 40 ve çocuklara yüzde 20’şer olarak gerçekleşir. Tek yetim olduğunda da aylık bağlama oranı yüzde 50 olur. Bunlar işçi emeklisi için geçerli.