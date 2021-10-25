Sağlık Sosyalleştikçe beynimiz küçüldü

Sosyalleştikçe beynimiz küçüldü

Sağlık

Sosyalleştikçe beynimiz küçüldü

Bilim dünyası insan beyninin 3 bin yıl öncesine göre neden küçüldüğünü araştırdı. Sosyalleşen insanın bu sayede zihinsel yükünü azaltması beyninin küçülmesine yol açtı.

25 Ekim 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İnsan beyni altı milyon yıl öncesine göre yaklaşık dört kat daha büyük. Ancak insan beyni son Buzul Çağı’ndan bu yana, yani yaklaşık 100 bin yıl önce küçülmeye başladı. Hacim kaybı olarak en büyük kırılmalarından birini de üç bin yıl önce yaşadı. ABD’nin Boston ve Darthmouth üniversitelerinden bilim insanları bunun nedenini araştırdı. Tarih öncesinden 985 fosil insan beyni ile modern insan beyni karşılaştırıldı. Uzmanlar, antik medeniyetin başlamasıyla beynin küçülmesi arasında bir bağlantı keşfetti. Buna göre insanların sürekli etkileşim halinde, görev dağılımı yaparak yaşamaya başlamasından itibaren beyin de küçülmeye başladı.

KALABALIĞIN BİLGELİĞİ

Çünkü beynin bilgiyi depolama ihtiyacı, yani zihinsel yükü azaldı. Araştırmanın başındaki Dr James Traniello, “Bu durum kolektif zeka ile açıklanabilir. Bir grup insanın zekasının toplamı, gruptaki en zeki insandan daha büyüktür. Buna ‘kalabalığın bilgeliği’ denir” dedi.

Çalışmada karıncaların yaşam şekli örnek alındı. Bilgi dağılımı ağına sahip bir düzende yaşayan karıncalar, bu sayede daha hızlı hareket edebiliyor ve ömürlerini uzatıyorlar. Uzmanlar, “Toplumsal karar alma mekanizması geliştikçe beyin enerji tasarrufu sağlıyor. Doğru kararlar alındıkça da kişinin ömrü uzuyor. Beynin enerji ihtiyacı azaldıkça küçülmüş olabilir” diyor.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Yazarlarımızdan
Dr. Haydar Dümen
Erkek yorgun düşebiliyor
Dr. Haydar Dümen
Opr. Dr. Hande Akbaş
Kadınlık hormonu azaldığı için sıkıntılar başlıyor
Opr. Dr. Hande Akbaş
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Omuz ağrılarınızı önemseyin
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Sevil Nas
Emzirme döneminde beslenme
Sevil Nas
Prof. Dr. Şükrü Mehmet Ertürk
Plazalarda corona’sız bir nefes sıhhat
Prof. Dr. Şükrü Mehmet Ertürk
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Damarları temizleyen besinler