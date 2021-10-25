Sosyalleştikçe beynimiz küçüldü

İnsan beyni altı milyon yıl öncesine göre yaklaşık dört kat daha büyük. Ancak insan beyni son Buzul Çağı’ndan bu yana, yani yaklaşık 100 bin yıl önce küçülmeye başladı. Hacim kaybı olarak en büyük kırılmalarından birini de üç bin yıl önce yaşadı. ABD’nin Boston ve Darthmouth üniversitelerinden bilim insanları bunun nedenini araştırdı. Tarih öncesinden 985 fosil insan beyni ile modern insan beyni karşılaştırıldı. Uzmanlar, antik medeniyetin başlamasıyla beynin küçülmesi arasında bir bağlantı keşfetti. Buna göre insanların sürekli etkileşim halinde, görev dağılımı yaparak yaşamaya başlamasından itibaren beyin de küçülmeye başladı.

KALABALIĞIN BİLGELİĞİ

Çünkü beynin bilgiyi depolama ihtiyacı, yani zihinsel yükü azaldı. Araştırmanın başındaki Dr James Traniello, “Bu durum kolektif zeka ile açıklanabilir. Bir grup insanın zekasının toplamı, gruptaki en zeki insandan daha büyüktür. Buna ‘kalabalığın bilgeliği’ denir” dedi.

Çalışmada karıncaların yaşam şekli örnek alındı. Bilgi dağılımı ağına sahip bir düzende yaşayan karıncalar, bu sayede daha hızlı hareket edebiliyor ve ömürlerini uzatıyorlar. Uzmanlar, “Toplumsal karar alma mekanizması geliştikçe beyin enerji tasarrufu sağlıyor. Doğru kararlar alındıkça da kişinin ömrü uzuyor. Beynin enerji ihtiyacı azaldıkça küçülmüş olabilir” diyor.

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