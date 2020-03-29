Sosyete bunu konuşuyor: 'Peruk tak' diyen kuaförle kavga etti

“Kuaförler koronavirüs yüzünden kapandı. Ama benim dip boyam geldi. Kuaförüm bir fedakarlık yapıp da eve gelmiyor.” Meğer telefon açıp “Ne olur gel” dediği kuaför “10 bin TL verseniz bile, şöyle riskli bir zamanda seyahat etmem. Peruk göndereyim onu takın” demiş. Bunun üzerine sosyetik güzel ile kuaförü telefonda kavga etmiş. Hanımefendi “Seni İstanbul’da sosyeteye ben tanıttım. Sayemde meşhur oldun” diye bağırmış.

Hadise vazgeçti

Saç boyası ve kesim için ayda bir kez doğup büyüdüğü Brüksel’e giden Hadise de güzellik-bakım seyahatlerine ara verdi. İstanbul’daki ünlü bir kuaförden fiyat istedi. Kuaför evde fön ve kesim yapması karşılığında pop yıldızından 1000 TL talep etti. Hadise vazgeçti.

2 bin 500 TL istemiş

Berlin’deki Meryem Uzerli “Eve gelmesi için aradığım kuaför boyaya 2 bin 500 TL istedi. Bu ne fırsatçılık” diye tepki gösterdi.

Müge Dağıstanlı/ POSTA