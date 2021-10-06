Sosyete mantısı nasıl yapılır? MasterChef 5 Ekim sosyete mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de sosyete mantısı tarifi yapıldı. Ekran başında izleyen seyirciler ise sosyete mantısı tarifi araştırmaya başladı. Peki, sosyete mantısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sosyete mantısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
06 Ekim 2021, Çarşamba 16:49 Son Güncelleme:
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Kızartılarak yapılan sosyete mantısı tarifi, kendine hayran bırakan enfes bir lezzet. Peki, sosyete mantısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız sosyete mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
SOSYETE MANTISI TARİFİ
Sosyete mantısı malzemeler
- 2 yufka
- 250 gram kıyma
- 1 soğan
- Tuz
- Karabiber
Kızartmak için
- Ayçiçek yağı
Üzeri için
- 1 su bardağı yoğurt
- Tuz
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Yufkaları üst üste koyup 4 eşit üçgen kesin. İç harcı için; kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın. Harcı yufkalara paylaştırıp, üçgenlerin her birini rulo şeklinde sarın ve kendi etrafında bükerek şekil verin. Açılmaması için kürdanla ucunu sabitleyin.
Ayçiçek yağını tavada kızdırın. Yufkaları kızgın yağda kızartıp havlu kağıt serili tabağa alın. Üzeri için tereyağını kızdırıp toz biberi ekleyin. Yoğurdu bir kasede çırpın. Ezdiğiniz sarımsakları ilave edip karıştırın. Mantıların üzerine önce sarımsaklı yoğurt, sonra kırmızı biberli yağ gezdirerek servis yapın.