Kızartılarak yapılan sosyete mantısı tarifi, kendine hayran bırakan enfes bir lezzet. Peki, sosyete mantısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız sosyete mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

SOSYETE MANTISI TARİFİ

Sosyete mantısı malzemeler

2 yufka

250 gram kıyma

1 soğan

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Üzeri için

1 su bardağı yoğurt

Tuz

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

SOSYETE MANTISI YAPILIŞI

Yufkaları üst üste koyup 4 eşit üçgen kesin. İç harcı için; kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın. Harcı yufkalara paylaştırıp, üçgenlerin her birini rulo şeklinde sarın ve kendi etrafında bükerek şekil verin. Açılmaması için kürdanla ucunu sabitleyin.

Ayçiçek yağını tavada kızdırın. Yufkaları kızgın yağda kızartıp havlu kağıt serili tabağa alın. Üzeri için tereyağını kızdırıp toz biberi ekleyin. Yoğurdu bir kasede çırpın. Ezdiğiniz sarımsakları ilave edip karıştırın. Mantıların üzerine önce sarımsaklı yoğurt, sonra kırmızı biberli yağ gezdirerek servis yapın.



