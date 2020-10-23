Bütün mantıları unutun: Sosyete mantısı tarifi

Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle hafızalara kazınan sosyete mantısı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için sosyete mantısı tarifi arıyor ya da sosyete mantısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sosyete mantısı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Sosyete mantısı tarifi

Sosyete mantısı malzemeleri

3 adet yufka

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1.5 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosyete mantısı yapılışı

İlk olarak iç harcı hazırlayın. Bir kaba kıymayı ekleyip üstüne soğan rendeleyin. Tuz ve karabiberi ilave edip güzelce karıştırın. Yufkandan bir tane alıp tezgaha serin. Yufkayı 4 eşit parçaya bölün. Tereyağını ateşte eritip ılımasını bekleyin. İçine yumurta ekleyip çatal yardımıyla güzelce çırpın. Kesilen her bir yufka parçasının geniş kenarına hazırladığınız harçtan bir sıra halinde koyun ve sıkı sıkı rulo yaparak, üçgen köşesine doğru sarın. Hazırladığınız ruloyu, bir ucundan kıvırarak kendi etrafında döndürün. Böylece bir spiral şekli elde edeceksiniz. Pişerken açılmaması için bir kürdan yardımıyla tutturun ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin. Üstlerine de hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün. Bu şekilde tüm yufkaları ve iç harcı bitirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üstleri kızaran dek, yaklaşık 25 dakika pişirim. Mantılar pişerken sosunu hazırlayın. Yoğurdu bir kaba alın, içine sarımsağı rendeleyin. Küçük bir tavada salçayı yağ ile açın ve 2-3 dakika kadar kavurun. Mantılar fırından çıkınca sıcak sıcak servis tabağına alın. Üstlerine önce sarımsaklı yoğurt, ardından da salçalı yağı ilave edin.



