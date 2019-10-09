Sosyetenin yeni gözdesi; Çene ve dudak dolgusu

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Güzellik ve bakım konusunda sınırları zorlamayı seviyoruz. Birçok kişi güzelleşmek uğruna bıçak altına yatmaktan çekinmiyor.

Son zamanların en gözde operasyonlarından biri ise çene ve dudak dolgusu. Dudak dolgusuna hepimiz aşinayız ancak çene dolgusuna biraz yabancı kaldık. Peki nedir bu çene dolgusu? Çene dolgusu nasıl yapılır? Çene dolgusunda hangi madde kullanılır?

Çene dolgusu nedir?

Yuvarlak yüz hattının demode kaldığını düşünen kişiler, çene dolgusu yöntemine başvuruyor. Çene dolgusu, daha sivri yüz hatlarına ve karakteristik bir görünüme sahip olmak için yapılıyor. Ancak yüzünde kaza, yaralanma gibi çeşitli nedenlerle deformasyon oluşan kişiler de çene dolgusu yöntemine başvurabiliyor.

Çene dolgusunda genellikle hyalüronik asit içeren dolgu malzemesi kullanılır. Dolguyu yapacak olan uzman, ilk önce çenenin hangi bölgelerine dolgu uygulanması gerektiğini belirler. Çeneye sürülen anestezi etkisi olan bir krem ile çene uyuşturulur.

Ucu sivri olmayan iğnelerle dolgu çeneye enjekte edilir. Ucu sivri olmayan bu iğneler sayesinde ciltte morarmanın önüne geçilmiş olur.

Tek seans ve yaklaşık 30 dakika süren bu yöntem ile ağrısız ve bıçak altına yatmadan keskin yüz hatlarına sahip olabilirsiniz.

Eski hallerinden eser yok

Sosyetik isimler Süreyya Yalçın ve Burcu Şendir, dolgu yöntemi ile sivri çeneye sahip olan ünlülerden. Çene dolgusunun yanı sıra dudak dolgusu da yaptıran Yalçın ve Şendir'in eski hallerinden neredeyse eser yok. İşte iki ünlü ismin eski halleri;

(Burcu Şendir solda, Süreyya Yalçın sağda)

Instagram'ı altı üst eden soru

Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın geçen hafta sonu Bülent Ersoy’u dinlemek üzere Şişli’deki Günay Restaurant’a gitti.

Süreyya Yalçın, objektife gülerek poz verirken sosyal medyanın dudaklarını mesele haline getireceğinden habersizdi. 'Dudaklarına ne yaptın Süreyya?' sorusu, Instagram'da gün boyu dolaştı.

Ancak sosyetik ikoncan soru ve eleştirilere hiç cevap vermedi.

Çenesi uzadı

Burcu Şendir de katıldığı bir davette gittikçe uzayan çenesiyle dikkat çekti. Ünlüler bu ara sadece dudaklarına değil, çenelerine de dolgu enjekte ettiriyor. Amaç; daha ince ve uzun yüz hatlarına sahip olmak.



