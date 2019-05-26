Sosyeteyle estetik zirvesi

Aralarında Şebnem Dinçgör ve Siren Ertan'ın da bulunduğu sosyetik isimlerle İstanbul’da bir akşam yemeğinde buluştu.

Siren Ertan ''Bir işlem yaptırmadık. Tatili hakkında konuştuk'' dedi.

Şebnem Dinçgör, Ajda Pekkan ve Emina Jahovic'in doktordan randevu aldığını duydum.

Bu arada Dr. Simon ''İstanbul, İzmir ve Ankara'dan müşterilerim var. İsimleri söylemem'' dedi.

Dr. Simon'a göre; Siren Ertan (solda) ile Şebnem Dinçgör'ün yüzü altın orana sahip, yani kusursuz.

DR. SİMON BUNLARI ANLATTI:

''Kim Kardashian'ı gören kadınlar kalça, çene ve elmacık kemiği istiyor.''

''Ünlü kadınlara benzemek için yapılan ameliyatlar asla doğru değil.''

''Pürüzsüz cilt için iğne, dolgu, lazer kullanıyorum. Neşter yok.''

''Kadının en büyük düşmanı güneş ve sigara.''

''Estetik yaptırmadan önce iyice düşünmeli. Bir kadın sıkıntılı zamanlarda estetikten kaçmalı.''

Leonardo Di Caprio ile Brad Pitt 'Hollywood dolgusu' yaptırıyor. Böylece mimikleri kaybolmuyor.

Müge DAĞISTANLI/POSTA