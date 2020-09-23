Futbol Şota Arveladze corona virüse yakalandı

Şota Arveladze corona virüse yakalandı

Futbol

Şota Arveladze corona virüse yakalandı

Özbekistan takımlarından Pakhtakor'un teknik direktörlüğünü yürüten Şota Arveladze'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

23 Eylül 2020, Çarşamba 18:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'un teknik direktörlüğünü yürüten Şota Arveladze, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandı. Gürcü teknik adam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Kendimi izole ettim ve sonuçları doğrulamak için ikinci testi bekliyorum. Nasıl olduğuma dair sizi bilgilendirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Trabzonspor'da oynayan ve bordo-mavili kulübün yanı sıra Kayserispor ile Kasımpaşa'da teknik direktörlük de yapan 47 yaşındaki Şota, 2017 yılında Pakhtakor'u çalıştırmaya başlamıştı.

AA


İlgili Haberler
Türkiye'den Alexander Sörloth geçtiSergen Yalçın'ın corona virüs testi negatif çıktı


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İndirimi kabul etmeyen Serdar Aziz gönderilecek