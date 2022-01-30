Şota Arveladze Hull City'de galibiyetle başladı
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Acun Ilıcalı'ya satıldıktan sonra değişime devam ediyor. Teknik direktörlük görevine getirilen Şota Arveladze ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Şota, henüz birkaç gün önce resmi imzayı atmıştı.
30 Ocak 2022, Pazar 09:24 Son Güncelleme:
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İngiltere Championship'in 29. haftasında Hull City, Swansea City'i ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2-0 kazandı ve son 3 maçında 3 galibiyet aldı.
Acun Ilıcalı'nın resmen takımın sahibi olmasının ardından oynanan 3 maç da kazanılmış oldu.
Yeni teknik direktör Şota Arveladze ise ilk maçında galibiyetle başladı.
Goller Eaves ile Lewis-Potter'dan geldi ve Hull, puanını 32'ye yükseltti.