Soul ve caz müziğin divası: Amy Winehouse

Henüz 27 yaşındayken aramızdan ayrılan muhteşem ses Amy Winehouse’un bugün sekizinci ölüm yıldönümü. Soul ve caz müziğin divası olarak kabul edilen, beş Grammy ödüllü Amy Winehouse evinde ölü olarak bulunması tüm dünyada yankı buldu. Peki, Amy Winehouse kimdir? İşte Amy Winehouse’un biyografisi…

AMY WINEHOUSE KİMDİR?

Winehouse 16 yaşında profesyonelce şarkı söylemeye başlamıştır. İlk albümü Frank'in ardından "Back to Black" adlı 2. albümü 7 Kasım'da İngiltere'de piyasaya sürülmüştür. Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle bir ara hastaneye kaldırılmıştır.

14 Eylül 1983 yılında, kendisiyle aynı müzik sevgisini paylaşan eczacı bir annenin ve taksi şoförü bir babanın kızı olarak, Londra’nın kuzey bölgesindeki Southgate’te dünyaya geldi. Southgate’in varoşlarında büyüyen Winehouse, çoğu caz müzisyeni olan akrabalarının da etkisiyle müzikle ilgilenmeye başladı.

20 Ekim 2003 yılında, yapımcılığını Salaami Remi’nin üstlendiği albümü “Frank” albümü yayınlandı. Genel olarak caz etkileşimlerinin yer aldığı bu albümdeki bestelerin tamamının yapımında Winehouse’da etkin rol üstlendi. Winehouse, iyi eleştiriler alan bu albümle adından söz ettirmeye başlamış oldu. “Frank” albümü ile 2004 yılında, İngiletere’nin en iyi kadın solisti ödülüne aday oldu. Aynı yıl Ivor Novello beste yarışmasında, en iyi modern beste ödülünü kazandı.

İlk albümün yayınlanmasının ardından yaklaşık 18 ay boyunca beste yapmayan Winehouse, tekrar çalışmaya başlayarak 30 Ekim 2006 tarihinde “Black to Black” albümünü, yine Salam Remi’nin prodüktörlüğünde yayınladı. Bu albüm İngiltere listelerinde farklı zamanlarda bir numaraya çıkarak büyük bir başarı yakaladı. Black to Black albümünün ardından gelen single çalışmalarından “Rehab”, ulusal listelerde 7 numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl MTV Müzik Ödülleri’nde gerçekleştirdiği performans sonrası bu şarkı, Time dergisi tarafından 2007 yılında, yılın en iyi on şarkısından biri olarak gösterildi.

8 Ocak 2007 tarihinde, aynı albümün ikinci single çalışması olan “You Know I’m No Good”u yayınlayan Winehouse’a şarkının rap vokallerinde Ghostface Killah eşlik etti.

Albümlerinin Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmasının ardından, uluslararası ünü daha da artan Winehouse, bu ülkede yakaladığı başarı ile bir ilke imza atarak, gelmiş geçmiş en iyi çıkış yapan yabancı kadın vokal olarak nitelendirildi.

Winehouse, zaman zaman önemli kadın müzisyenler, soul müziğin popülaritesinin artışında etkisi olanlar ve İngiliz müziğini yeniden canlandıranlar arasında gösterildi. Kendine has saç ve kıyafet stili, Karl Lagerfeld gibi moda tasarımcılarına ilham kaynağı oldu. Şarkıcının uyuşturucu ve alkol bağımlılığı sorunları, 2007'den ölümüne kadar haberlerde düzenli olarak yer aldı. Boşandığı eşi Blake Fielder-Civil ile birliktelikleri esnasında çeşitli nedenlerle sık sık yasal sorunlar yaşadılar ve eşi kısa bir süreliğine hapse girdi. 2008'de Winehouse, kariyeri ve hayatını tehdit eden bir dizi sağlık sorunu ile karşı karşıya geldi.

Winehouse, Londra'daki evinde 23 Temmuz 2011 tarihinde ölü bulundu. Uzun sürenin ardından ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu anlaşıldı. Ailesi ve arkadaşları, 26 Temmuz 2011'de cenazesine katıldı. Daha sonra cesedi Golders Green Crematorium'da yakıldı.

İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un ölümünden sonra yayınlanan albümü ''Lioness: Hidden Treasures''ın piyasaya çıkışından 24 saat sonra İngiltere'de yaklaşık 70 binlik bir satışa ulaştı.

Albüm, şarkıcının eski parçalarının yeni versiyonları ile daha önce yayımlanmamış parçalarının yer aldığı 12 şarkıdan oluşuyor.

ALBÜMLERİ

2006 Black to Black

2003 Frank

TEKLİLERİ

"Stronger Than Me" (2003)

"Take the Box"; "In My Bed"/"You Sent Me Flying"; "Fuck Me Pumps"/"Help Yourself" (2004)

"Rehab" (2006)

"You Know I'm No Good"; "Back to Black"; "Tears Dry on Their Own"; "Love Is a Losing Game" (2007)

"Just Friends" (2008)

ÖLÜMÜNDEN SONRA ÇIKAN ALBÜMÜ

2011: Lioness: Hidden Treasures

ÖDÜLLERİ

2008 – Grammy Ödülleri; En İyi Pop Vokal Albümü adaylığı, En İyi Kadın Pop Vokal Performansı adaylığı, En İyi Yeni Şarkıcı adaylığı, En İyi Şarkı (Rehab) adaylığı, Yılın Albümü adaylığı.

2008 – Brit Awards; En İyi İngiliz Şarkıcı Ödülü adaylığı.

2007 – Vibe Awards; Yılın Sanatçısı Ödülü adaylığı.

2007 – MTV Avrupa Müzik Ödülleri; Yılın Albümü adaylığı, En İyi Yeni Sanatçı Ödülü adaylığı.

2007 – MOBO Awards; En İyi İngiliz Kadın Sanatçı Ödülü

2007 – Ivor Novello En İyi Modern Şarkı Ödülü (Rehab)

2004 – Brit Awards – En İyi Kadın Sanatçı Ödülü adaylığı

2004 – Ivor Novello En İyi Modern Şarkı Ödülü (Stronger Than Me)