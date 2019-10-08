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ABD yapımı komedi animasyonu South Park, 23 sezondur yayın hayatına devam ediyor. Politikadan popüler kültüre, insan ilişkilerinden toplumun yozlaşmasına kadar her türlü konuyu sivri bir dille ele alan South Park, Çin'de yasaklandı.

Band in China isimli bölümü ile ekranlara gelen South Park, Çin hükümetini kızdırdı. Hükümet, dizinin Çin'deki sansür yasalarına uymadığına karar vererek yayından kaldırılmasına karar verdi.

Bölümde, dizinin baş karakterleri Kyle, Cartman, Stan, ve Kenny'nin Çin'de büyük bir metal grubu olmaya çalışmasını konu alıyor. Grup üyelerinin, Çin'in sansür yasalarına uygun olarak şarkı yapması isteniyor. Grup, Çinli yetkililerin gözetiminde olmaktan bıkar ve yetkililerin gözetiminde sanat yapmaya çalışmanın, bu ülkede yaşamaya değmeyeceğine karar verirler.

Öte yandan, grup üyelerinden Randy'nin babası da uyuşturucu ticareti için Çin'e gelir ve hapse düşer. Burada başka bir çizgi film karakteri olan Winnie the Pooh ile tanışır. Winnie'nin hapse atılmasının nedeni ise Çin'in genel sekreterine benziyor olması.

Yapımcılar 'özür' diledi

South Park'ın yapımcıları Trey Parker ve Matt Stone, yayınladıkları mesaj ile Çin hükümetinden özür diledi. Ancak kendi tarzlarında. İşte sivri dilli yapımcıların özür metni;

NBA gibi Çin'in sensör yasalarını evlerimizde ve kalbimizde hoşgörü ile karşılıyoruz. Parayı demokrasi ve özgürlükten daha çok seviyoruz. Xi, artık Winnie the Pooh gibi gözükmüyor. Bu çarşamba saat 10'da 300'üncü bölümüz geliyor. Çok yaşa Çin'in Büyük Komünist Partisi! Bu sonbaharda sorgum* hasadı bol olabilir. Şimdi aramız iyi mi Çin?

*Sorgum Çin'de yetişen, boyu 3 metreye kadar ulaşabilen buğdaygiller ailesine ait bir yem bitkisidir