Southampton'da Hughes dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da teknik direktör Mark Hughes'ün görevine son verildi.

03 Aralık 2018, Pazartesi 14:40
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Southampton'da Hughes dönemi sona erdi

 Bu sezon 14 maçta topladığı 9 puanla Premier Lig'in 18. sırasında yer alan Southampton'ın teknik direktörü Hughes, 8,5 ay görevde kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Galli teknik adam ve yardımcılarıyla yollar ayrıldı.

Hughes, geçen sezon Stoke City'den ayrıldıktan 2 ay sonra mart ortasında başına geçtiği Southampton'ın kümede kalmasını sağlamıştı.

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