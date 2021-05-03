Şövalye aşkına

Mars Yengeç Burcunda

Mars’ın Yengeç burcunda sağlam kökler oluşturma, güvenli bir yapı oluşturma ve birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aile ya da birliktelikler kurma dürtüsü son derece güçlüdür. Genellikle açığa çıkacak olan profil diğer kişiler ile duygusal bağlar kuran, kendisini diğer kişilerin iyiliği ve mutluluğundan sorumlu hisseden bir yapı olacaktır.

Mars, Yengeç burcunda güçlü bir savunma mekanizması yaratır. İçe dönük, kırılgan ve güven arayışında olan Yengeç burcunun savunmaya yönelik güdüleri, kişinin kendi güvenliğini ve koruması altına aldığı diğer kişilerin güvenliklerini sağlamak üzerine kuruludur. Doğum haritasında Mars, Yengeç burcunda yerleşmiş olan kişiler için bu güdüler hayatta kalma ve hayatla mücadele etme güdülerinin temelini oluşturur. Bu güven ortamının tehlikede olması Mars’ın Yengeç burcunda iken tepkisel olarak açığa çıkacak olan cesur, gözü kara, eyleme dönüşebilen ve fedakârca yönünü aktive edecektir.

Yükselen burçlara göre Mars’ın Yengeç Burcu geçişini değerlendirdiğimizde;

Koç burcu: Geleceğe yönelik yeni atılımlar yapmak, aile, yuva, ev konularında daha fazla sorumluluk almak söz konusu olabilir. Yerleşim değişikliği, taşınma, gayrimenkullerle ilgili alım satım yönünde gelişmeler beklenebilir. Mesleki ya da kariyer hayatına yönelik yeni başlangıçlar içerisinde olmaya, yeni ortaya konacak projelerin aktif olacağı bir zaman dilimine işaret edebilir. Duygusal sorumlulukları göz ardı etmeden ve sabırlı yaklaşımlar içinde bulunmakta fayda var.

Boğa burcu: Eğitim konuları, zihinsel aktiviteler, ticari uğraşlar ve hesap-kitap işleriyle uğraşılması ve harekete geçilmesi gereken konuları içerebilir. Seyahat etmek arzusu ya da gerekliliği doğabilir. Kardeşler ya da yakın çevreden kişilerle ilgili sorunlar ilgilenilmesi gereken meselelere yol açabilir. Yapılacak anlaşmalarda gerçekçi ve iyi düşünmekte yarar olabilir.

İkizler burcu: Maddi konular, harcamalar, alacaklar, verecekler bu dönem ön plana çıkabilir. Kişisel olarak para yönetimini iyi ayarlamanın gerekeceği durumlar söz konusu olabilir. Maddi konuları içeren ortaklıklarda oluşabilecek sorunlara dikkat etmekte fayda var. Acele alınmış kararlardan uzak kalmak ve duygusal davranışları para konularında yanılgılar yaratmasına izin vermemek yerinde olur. Yeni kazanç alanları arayışı içinde olurken mantıklı ve akılcı düşünmek gerekebilir.

Yengeç burcu: İnisiyatif almak, harekete geçmek ve isteklerini gerçekleştirmek için yoğun arzu getiren bu dönem enerjiyi doğru odaklamak başarılı olma potansiyeli verecektir. İçinde bulunulan şartları iyileştirmek ve koruma güdüsü çalışkanlık ve aktif olmayı beraberinde getiriyor. Kendinize olan güveni acele etmeden ortaya koyabilirseniz planlı yürütülen işler olumlu sonuçlar getirecektir.

Aslan burcu: İş hayatı, meslek hayatına yönelik kontrol dışı gelişen durumlar, zorlanmalar söz konusu olabilir. Mücadele etmek gereken konular stres yaratabilir. Ailevi konularda da gerilimlerin oluşabileceği bu dönem yeni planlar yerine içinde bulunulan koşulları iyileştirmeye, sabırla üstlenilmiş görevleri yerine getirmeye özen göstermekte fayda var.

Başak burcu: Birçok alanda aynı anda aktif olma arzusunun artabileceği bu dönem yeni çevrelere girmek, arkadaşlarla ortak planlar dahilinde olmak yönünde yeni durumlar gelişebilir. Yabancı ülkelerde yaşayan arkadaşlar ya da yakın çevreden kişilerle, yurt dışı bağlantılı işlere yönelmek ve uzun vadeli bağlantılar oluşturmak konusu gündeme gelebilir.

Terazi burcu: İş hayatı, kariyer hayatınıza yönelik aktif olma arzunuzun arttığı bu dönemde yeni başlangıçlar, yeni girişimler içinde olma eğiliminiz yükseliyor. Duygusal olarak kontrolünüzü özellikle mesleki alanda elinizde tutmanız size daha doğru adımlar atmanız konusunda yardımcı olacaktır. Dışarıdan gelen etkilere tepki verirken rasyonel yönünüzü devreye sokmanızda fayda var. Düşünerek atılan her cesaretli adım kazanç getirebilir ama sabırsızlığa ve hislerinizin vereceği yanılgılarına düşmemeye dikkat.

Akrep burcu: Meslek hayatınız ya da eğitim hayatınız ile ilgili yeni düzenlemeler, değişimler ve başlangıçlar içerisinde olabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz koşulların sizi daha aktif olmaya zorladığı bir süreçte olabilirsiniz. Sağlık ile ilgili konuları bu dönem dikkate almak ve bünyenizi güçlü tutmaya özen göstermekte fayda var. Yurt dışına çıkmak gerek iş hayatı ile bağlantılı gerek eğitim gibi konularla bağlantılı olarak söz konusu olabilir.

Yay burcu: Para konuları, maddi her türlü kaynak ve ortaklık konusunda ani kararlar almamakta fayda var. Yeni başlayacak ortaklık ilişkileri için tedbirli ve akılcı adımlar attığınızdan emin olmanız önemli. Miras ya da ortak yatırıma dair konuların bir anda su yüzüne çıkabileceği bu dönem gerilim getirebilir, sakin ve sabırlı olmak faydalı olacaktır.

Oğlak burcu: İkili ilişkiler, evlilik hayatına yönelik aktif bir süreç ortaya çıkabilir. Yuva kurma, birliktelikleri daha kalıcı ve sağlam temellere bağlama arzusu ön planda olacaktır. Fazla ısrarcı ve düşünmeden alınan kararlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Süren birliktelikler, evlilikler üzerinde de beklentinin fazla olması bazı kopuşları beraberinde getirebilir. Duygusal travmaların ilişkilere zarar vermemesine dikkat etmek önemli.

Kova burcu: Gerek fiziksel gerek duygusal ve ruhsal olarak sağlığa dikkat etmekte yarar var. Aşırı çalışmanın getirebileceği yorgunluklar sağlık üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Yakın çevre ya da kardeşlerden yansıyan sorunlar önemli gerilim getirebilir.

Balık burcu: Dışa dönük ve hareketli, enerjik olma eğilimlerinizin arttığı bu dönem yeni uğraşlar, hobiler, spor faaliyetleri içinde olmanız sizi mutlu edecektir. Aşk, flört benzeri ilişkilerin hayatınıza girebileceği süreç duygusal açıdan sizi etkileyecek ve hislerinizi yoğunlaştıracak. Maddi harcamalarda kontrolü kaybetmemeye dikkat edin.

Mutlu bir hafta dilerim, sevgiyle.